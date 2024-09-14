Никифоров Петр Тимофеевич
Место рожденияПермская Губерния
Дата рождения1847
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Сын: Никифоров Григорий Петрович
Мать ребёнка: (Никифорова) Васса Егоровна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Никифоров Евгений Петрович
Мать ребёнка: (Никифорова) Васса Егоровна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Никифорова) Александра Петровна
Мать ребёнка: (Никифорова) Васса Егоровна
Смерть
Около 1947