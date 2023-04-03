Морозов Герасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Савина) Праскева
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1838
Сын: Морозов Алексей
Мать ребёнка: (Савина) Праскева
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Морозова) Мария
Мать ребёнка: (Савина) Праскева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Морозова) Евдокия
Мать ребёнка: (Савина) Праскева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Морозов Степан
Мать ребёнка: (Савина) Праскева
Смерть
Неизвестно