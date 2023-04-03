Морозов Герасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Герасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Савина) Праскева

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1838

Сын: Морозов Алексей

Мать ребёнка: (Савина) Праскева

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Морозова) Мария

Мать ребёнка: (Савина) Праскева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Морозова) Евдокия

Мать ребёнка: (Савина) Праскева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Морозов Степан

Мать ребёнка: (Савина) Праскева

Смерть
Неизвестно

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