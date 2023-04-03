(Савина) Праскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Савина) Праскева

(Савина) Праскева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Савин Иван

Мать: Акилина

Рождение ребёнка
1838

Сын: Морозов Алексей

Отец ребёнка: Морозов Герасим

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Морозов Герасим

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Морозов Герасим

Рождение ребёнка
1847

Сын: Морозов Степан

Отец ребёнка: Морозов Герасим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Герасим

Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close