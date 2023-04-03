(Савина) Праскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Савин Иван
Мать: Акилина
Рождение ребёнка
1838
Сын: Морозов Алексей
Отец ребёнка: Морозов Герасим
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Морозов Герасим
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Морозов Герасим
Рождение ребёнка
1847
Сын: Морозов Степан
Отец ребёнка: Морозов Герасим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Герасим
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно