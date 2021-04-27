Громова Аполлинария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова Аполлинария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Громов Василий Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Громова Евстолия Васильевна

Отец ребёнка: Громов Василий Иванович

Ульянка, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Громов Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Громов Василий Иванович

Ульянка, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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