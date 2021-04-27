Громова Аполлинария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Громова Евстолия Васильевна
Отец ребёнка: Громов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Громов Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Громов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно