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Громов Василий Иванович

Место рождения

Ульянка, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

25.03.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1884

Отец: Громов Иван Дмитриевич

Мать: Громова Евлампия Дмитревна

Ульянка, Вологодский район, Северный край
Крещение: 26.03.1884.года Восприемник: Владимирского Поченгского прихода, деревни Калинкина крестьянский сын Павел Феофинович Пастухов. Священник Василий Беляев Псаломщик Константин Шомский Церковь Ус... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Громова Аполлинария Павловна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Громова Евстолия Васильевна

Мать ребёнка: Громова Аполлинария Павловна

Ульянка, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1915

Сын: Громов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Громова Аполлинария Павловна

Ульянка, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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