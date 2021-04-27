Громов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.03.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1884
Отец: Громов Иван Дмитриевич
Крещение: 26.03.1884.года Восприемник: Владимирского Поченгского прихода, деревни Калинкина крестьянский сын Павел Феофинович Пастухов. Священник Василий Беляев Псаломщик Константин Шомский Церковь Ус... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Громова Евстолия Васильевна
Мать ребёнка: Громова Аполлинария Павловна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Громов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Громова Аполлинария Павловна
Смерть
Неизвестно