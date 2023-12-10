Королёва Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва Марфа Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Королёв Павел Михайлович

Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
19.08.1912

Дочь: Королёва Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
01.03.1915

Сын: Королёв Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Королёв Василий Михайлович

Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королёва Анна Михайловна

Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич

Смерть
Неизвестно
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