Королёва Марфа Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
19.08.1912
Дочь: Королёва Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
01.03.1915
Сын: Королёв Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Королёв Василий Михайлович
Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва Анна Михайловна
Отец ребёнка: Королёв Михаил Терентьевич
Смерть
Неизвестно