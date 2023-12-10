Королёв Михаил Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Королёва Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
19.08.1912
Дочь: Королёва Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Королёва Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
01.03.1915
Сын: Королёв Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Королёва Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Королёв Василий Михайлович
Мать ребёнка: Королёва Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Королёва Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королёва Анна Михайловна
Мать ребёнка: Королёва Марфа Николаевна
Смерть
Неизвестно