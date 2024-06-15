Стогова (Некрасова) Варвара Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения04.10.1842
Дата смертиДо 1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1842
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стогов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Стогов Николай Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1860
Рождение ребёнка
28.07.1861
Дочь: (Стогова) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Стогов Николай Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1862
Отец ребёнка: Стогов Николай Иванович
Смерть
До 1914