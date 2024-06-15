Стогова (Некрасова) Варвара Дмитриевна 04.10.1842 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стогова (Некрасова) Варвара Дмитриевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.10.1842

Дата смерти

До 1914

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1842

Отец: Некрасов Дмитрий Петрович

Мать: Некрасова (Колпашникова) Наталья Алексеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стогов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Стогов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая дочь
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1860

Муж: Стогов Николай Иванович

Рождение ребёнка
28.07.1861

Дочь: (Стогова) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Стогов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1862

Сын: Стогов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Стогов Николай Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1914
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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