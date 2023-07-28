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Стогов Николай Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.09.1832

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1832

Отец: Стогов Иван Стефанович

Мать: Стогова Наталья Яковлевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.01.1860

Жена: Стогова Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
28.07.1861

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Стогова Варвара Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.12.1862

Сын: Стогов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Стогова Варвара Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стогов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Стогова Варвара Дмитриевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1914