Стогов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения13.09.1832
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1832
Отец: Стогов Иван Стефанович
Бракосочетание
28.01.1860
Рождение ребёнка
28.07.1861
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Стогова Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.12.1862
Мать ребёнка: Стогова Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стогов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Стогова Варвара Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1914