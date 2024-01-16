Малыгин Иван Васильевич
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеевна
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеевна
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1911
Сын: Малыгин Нил Иванович
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеевна
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеевна
д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно