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Малыгин Иван Васильевич

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Малыгин Василий Егорович (Георгиевич)

Мать: Малыгина Феоктиста Андреевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1898

Сын: Малыгин Николай Иванович

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеевна

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеевна

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1911

Сын: Малыгин Нил Иванович

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеевна

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Малыгина Евдокия Тимофеевна

д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малыгина Евдокия Тимофеевна

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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