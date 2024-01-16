Малыгина Феоктиста Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина Феоктиста Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Малыгин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Малыгин Василий Егорович (Георгиевич)

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1877

Сын: Малыгин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Малыгин Василий Егорович (Георгиевич)

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1885

Сын: Малыгин Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Малыгин Василий Егорович (Георгиевич)

д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Василий Егорович (Георгиевич)

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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