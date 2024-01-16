Малыгина Феоктиста Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Малыгин Василий Егорович (Георгиевич)
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1877
Сын: Малыгин Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Малыгин Василий Егорович (Георгиевич)
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1885
Сын: Малыгин Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Малыгин Василий Егорович (Георгиевич)
д. Пестерево, Весёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно