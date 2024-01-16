Малыгина Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Малыгин Иван Васильевич
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Васильевич
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1911
Сын: Малыгин Нил Иванович
Отец ребёнка: Малыгин Иван Васильевич
д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Малыгин Иван Васильевич
д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно