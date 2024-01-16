Малыгина Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Малыгин Николай Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Васильевич

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Васильевич

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1911

Сын: Малыгин Нил Иванович

Отец ребёнка: Малыгин Иван Васильевич

д. Пестерево, Всесёлая тож
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Малыгин Иван Васильевич

д. Пестерево, Всесёлая тож
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Иван Васильевич

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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