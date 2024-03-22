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Голикова-Путинцева Анастасия Ивановна

Место рождения

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.12.1893 ст.

Дата смерти

02.08.1966

Пол

Женский

Добавил:

Аs
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1911 ст.

Муж: Путинцев Михаил Савельевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1912 ст.

Дочь: Путинцева Мария Михайловна

Отец ребёнка: Путинцев Михаил Савельевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1914 ст.

Дочь: Путинцева- Андриянец Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Путинцев Михаил Савельевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.05.1924

Дочь: Путинцева- Рожкова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Путинцев Михаил Савельевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1926

Дочь: Путинцева- Соломатникова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Путинцев Михаил Савельевич

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
02.08.1966
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
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