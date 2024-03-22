Голикова-Путинцева Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.12.1893 ст.
Дата смерти02.08.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1893 ст.
Бракосочетание
09.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1912 ст.
Дочь: Путинцева Мария Михайловна
Отец ребёнка: Путинцев Михаил Савельевич
Рождение ребёнка
10.01.1914 ст.
Дочь: Путинцева- Андриянец Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Путинцев Михаил Савельевич
Рождение ребёнка
27.05.1924
Дочь: Путинцева- Рожкова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Путинцев Михаил Савельевич
Рождение ребёнка
14.11.1926
Дочь: Путинцева- Соломатникова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Путинцев Михаил Савельевич
Смерть
02.08.1966