Путинцев Михаил Савельевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1892 ст.
Дата смерти20.09.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1892 ст.
Бракосочетание
09.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
12.01.1912 ст.
Дочь: Путинцева Мария Михайловна
Мать ребёнка: Голикова-Путинцева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1914 ст.
Дочь: Путинцева- Андриянец Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Голикова-Путинцева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1924
Дочь: Путинцева- Рожкова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Голикова-Путинцева Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
14.11.1926
Дочь: Путинцева- Соломатникова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Голикова-Путинцева Анастасия Ивановна
Смерть
20.09.1944