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Путинцев Михаил Савельевич

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Место рождения

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.11.1892 ст.

Дата смерти

20.09.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1892 ст.

Отец: Путинцев Савелий Тихонович

Мать: Егорова-Путинцева Екатерина Яковлевна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.02.1911 ст.

Жена: Голикова-Путинцева Анастасия Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.01.1912 ст.

Дочь: Путинцева Мария Михайловна

Мать ребёнка: Голикова-Путинцева Анастасия Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.01.1914 ст.

Дочь: Путинцева- Андриянец Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Голикова-Путинцева Анастасия Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.05.1924

Дочь: Путинцева- Рожкова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Голикова-Путинцева Анастасия Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.11.1926

Дочь: Путинцева- Соломатникова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Голикова-Путинцева Анастасия Ивановна

Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.09.1944
Большая Глушица, Большеглушицкий муниципальный район, Самарская область
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