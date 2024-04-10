Детюк Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Детюк Федор Иванович
Мать: Детюк Марина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Винник Христина Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Детюк Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Винник Христина Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Детюк Мария Ивановна
Мать ребёнка: Винник Христина Тарасовна
Бракосочетание
1901
Кукшин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1911
Мать ребёнка: Винник Христина Тарасовна