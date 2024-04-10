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Детюк Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Детюк Федор Иванович

Мать: Детюк Марина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детюк Василь Иванович

Мать ребёнка: Винник Христина Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Детюк Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Винник Христина Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Детюк Мария Ивановна

Мать ребёнка: Винник Христина Тарасовна

Бракосочетание
1901

Жена: Винник Христина Тарасовна

Кукшин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1911

Сын: Детюк Михаил Иванович

Мать ребёнка: Винник Христина Тарасовна

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