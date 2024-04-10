Винник Христина Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Винник Тарас
Мать: Прищепо Гумания Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Детюк Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Детюк Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Детюк Иван Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Детюк Мария Ивановна
Отец ребёнка: Детюк Иван Федорович
Бракосочетание
1901
Муж: Детюк Иван Федорович
Кукшин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1911
Отец ребёнка: Детюк Иван Федорович