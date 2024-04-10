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Винник Христина Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Винник Тарас

Мать: Прищепо Гумания Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Детюк Василь Иванович

Отец ребёнка: Детюк Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Детюк Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Детюк Иван Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Детюк Мария Ивановна

Отец ребёнка: Детюк Иван Федорович

Бракосочетание
1901

Муж: Детюк Иван Федорович

Кукшин, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.11.1911

Сын: Детюк Михаил Иванович

Отец ребёнка: Детюк Иван Федорович

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