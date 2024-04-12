Сеткова (Шмакова) Клеопатра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеткова (Шмакова) Клеопатра Семеновна

Место рождения

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865 ст.

Отец: Шмаков Семен Григорьевич

Мать: Шмакова Евдокия Ефимовна

Юрьево, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
16.01.1885 ст.

Муж: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.12.1885 ст.

Сын: Светелкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Дочь: Сеткова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Сетков Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
05.01.1894 ст.

Дочь: Роспускова Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.04.1895 ст.

Дочь: Сеткова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Сеткова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Сын: Сетков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.03.1901 ст.

Дочь: Сеткова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Близнецы с Клавдией
Рождение ребёнка
08.03.1901 ст.

Дочь: Сеткова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Близнеца с Александрой
Рождение ребёнка
02.10.1902 ст.

Сын: Сетков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.03.1906 ст.

Сын: Светелкин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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