Сеткова (Шмакова) Клеопатра Семеновна
Место рождения
Дата рождения1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Шмаков Семен Григорьевич
Мать: Шмакова Евдокия Ефимовна
Сын: Светелкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич
Дочь: Сеткова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич
Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич
Дочь: Роспускова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич
Дочь: Сеткова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич
Дочь: Сеткова Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич
Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич
Дочь: Сеткова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич
Дочь: Сеткова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич
Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич
Сын: Светелкин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Сетков Николай Никитьевич