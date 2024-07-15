Светелкин (Сетков) Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.12.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885 ст.
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1914
Дочь: Шибаева (Светелкина) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Светелкина (Егорова) Таисия Григорьевна
По старому стилю 09.01.1914 в метрической книге деревни Бетегинское за 1914 год
Рождение ребёнка
18.10.1915 ст.
Сын: Светелкин Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Светелкина (Егорова) Таисия Григорьевна
Рождение ребёнка
08.01.1921
Сын: Светелкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Светелкина (Егорова) Таисия Григорьевна
Смерть
Неизвестно