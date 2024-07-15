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Светелкин (Сетков) Василий Николаевич

Место рождения

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

25.12.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885 ст.

Отец: Сетков Николай Никитович

Мать: Сеткова (Шмакова) Клеопатра Семеновна

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Жена: Светелкина (Егорова) Таисия Григорьевна

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Дочь: Шибаева (Светелкина) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Светелкина (Егорова) Таисия Григорьевна

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
По старому стилю 09.01.1914 в метрической книге деревни Бетегинское за 1914 год
Рождение ребёнка
18.10.1915 ст.

Сын: Светелкин Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Светелкина (Егорова) Таисия Григорьевна

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.01.1921

Сын: Светелкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Светелкина (Егорова) Таисия Григорьевна

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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