Светелкина (Егорова) Таисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светелкина (Егорова) Таисия Григорьевна

Место рождения

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

31.05.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: Егоров Григорий Семенович

Мать: Егорова Пелагея Дмитриевна

Архипово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Из деревни Архипово Даниловского уезда Залужской волости
Бракосочетание
03.02.1913 ст.

Муж: Светелкин Василий Николаевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.01.1914

Дочь: Шибаева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Светелкин Василий Николаевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
По старому стилю 09.01.1914 в метрической книге деревни Бетегинское за 1914 год
Рождение ребёнка
18.10.1915 ст.

Сын: Светелкин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Светелкин Василий Николаевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.01.1921

Сын: Светелкин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Светелкин Василий Николаевич

Бетегинское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Образование
Неизвестно
Была грамотная, училась в церковно-приходской школе
Смерть
31.05.1966
Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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