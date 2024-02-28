Светелкина (Егорова) Таисия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1889 ст.
Дата смерти31.05.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Из деревни Архипово Даниловского уезда Залужской волости
Бракосочетание
03.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
22.01.1914
Дочь: Шибаева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Светелкин Василий Николаевич
По старому стилю 09.01.1914 в метрической книге деревни Бетегинское за 1914 год
Рождение ребёнка
18.10.1915 ст.
Сын: Светелкин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Светелкин Василий Николаевич
Рождение ребёнка
08.01.1921
Сын: Светелкин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Светелкин Василий Николаевич
Образование
Неизвестно
Была грамотная, училась в церковно-приходской школе
Смерть
31.05.1966
Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область