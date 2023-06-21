Tamm Tõnnis — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tamm Tõnnis

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1823

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1823

Отец: Tamm Roni Peter

Мать: Tamm Rõõt /

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