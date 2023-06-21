Tamm Roni Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tamm Roni Peter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Дети

1816 г.р.
1820 г.р.
1823 г.р.
1824 г.р.
1826 г.р.

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1793

Отец: Tamm Roni Henn

Мать: Tamm Rõõt

Рождение ребёнка
15.09.1816

Дочь: Saar Tio

Мать ребёнка: Tamm Rõõt /

Пярна, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
11.11.1820

Сын: Tamm Henn

Мать ребёнка: Tamm Rõõt /

Рождение ребёнка
09.01.1823

Сын: Tamm Tõnnis

Мать ребёнка: Tamm Rõõt /

Рождение ребёнка
25.09.1824

Дочь: Liso

Мать ребёнка: Tamm Rõõt /

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ewa

Мать ребёнка: Tamm Rõõt /

Смерть
Неизвестно