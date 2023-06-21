Tamm Roni Peter
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1793
Отец: Tamm Roni Henn
Мать: Tamm Rõõt
Рождение ребёнка
15.09.1816
Дочь: Saar Tio
Мать ребёнка: Tamm Rõõt /
Пярна, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
11.11.1820
Сын: Tamm Henn
Мать ребёнка: Tamm Rõõt /
Рождение ребёнка
09.01.1823
Сын: Tamm Tõnnis
Мать ребёнка: Tamm Rõõt /
Рождение ребёнка
25.09.1824
Дочь: Liso
Мать ребёнка: Tamm Rõõt /
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ewa
Мать ребёнка: Tamm Rõõt /
Смерть
Неизвестно