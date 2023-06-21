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Tamm Henn
Tamm Henn
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.11.1820
Пол
Мужской
Отец
Tamm Roni Peter
1793 г.р.
Мать
Tamm (Reet) Rõõt /
1795 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
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Биография
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1820
Отец:
Tamm Roni Peter
Мать:
Tamm Rõõt /
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