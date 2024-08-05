Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса (Василиса) Кирилловна

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Кирилловна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Федул Алексеевич

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Кирилловна

Рождение ребёнка
1726

Сын: Василий (1-Й?) Алексеевич

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Кирилловна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий (2-Й?) Алексеевич

Мать ребёнка: Васса (Василиса) Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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