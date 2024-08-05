Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Кирилловна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Федул Алексеевич
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Кирилловна
Рождение ребёнка
1726
Сын: Василий (1-Й?) Алексеевич
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Кирилловна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий (2-Й?) Алексеевич
Мать ребёнка: Васса (Василиса) Кирилловна
Смерть
Неизвестно