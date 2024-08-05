Васса (Василиса) Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1720
Сын: Федул Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1726
Сын: Василий (1-Й?) Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1734
Сын: Василий (2-Й?) Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Смерть
Неизвестно