Васса (Василиса) Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса (Василиса) Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1712

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1720

Сын: Федул Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1726

Сын: Василий (1-Й?) Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1734

Сын: Василий (2-Й?) Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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