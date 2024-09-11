Кошеварова Марфа Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошеварова Марфа Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошеваров Ларион Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-59л
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Смирнова (Кошеварова) Зиновия Ларионовна

Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-59л
Рождение ребёнка
1803

Сын: Кошеваров Григорий Ларионович

Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-58об
Рождение ребёнка
1807

Сын: Кошеваров Логин Ларионович

Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-58об
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Кошеварова Марья Ларионовна

Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-59л
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Кошеварова) Степанида Ларионовна

Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-59л
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Кошеварова Марья Ларионовна

Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 81л
Смерть
Неизвестно

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