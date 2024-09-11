Кошеварова Марфа Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-59л
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Смирнова (Кошеварова) Зиновия Ларионовна
Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич
ГАСО, 24-25-330-59л
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кошеваров Григорий Ларионович
Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич
ГАСО, 24-25-330-58об
Рождение ребёнка
1807
Сын: Кошеваров Логин Ларионович
Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич
ГАСО, 24-25-330-58об
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Кошеварова Марья Ларионовна
Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич
ГАСО, 24-25-330-59л
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Кошеварова) Степанида Ларионовна
Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич
ГАСО, 24-25-330-59л
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Кошеварова Марья Ларионовна
Отец ребёнка: Кошеваров Ларион Андреевич
ГАСО, рев1834, 81л
Смерть
Неизвестно