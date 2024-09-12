Рыжов Прохор Игнатьевич
Место рожденияСвертнево
Дата рожденияОколо 1764 ст.
Дата смертиОколо 1809 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.
Отец: Рыжов Игнатей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Варвара Яковлевна
в 1813 отдан в Ректруты
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Мать ребёнка: Рыжова Варвара Яковлевна
Смерть
Около 1809 ст.