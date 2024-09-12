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Рыжов Прохор Игнатьевич

Место рождения

Свертнево

Дата рождения

Около 1764 ст.

Дата смерти

Около 1809 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764 ст.

Отец: Рыжов Игнатей Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжова Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Рыжов Фома Прохорович

Мать ребёнка: Рыжова Варвара Яковлевна

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в 1813 отдан в Ректруты
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Рыжов Трофим Прохорович

Мать ребёнка: Рыжова Варвара Яковлевна

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Рыжов Тимофей Прохорович

Мать ребёнка: Рыжова Варвара Яковлевна

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Рыжов Филипп Прохорович

Мать ребёнка: Рыжова Варвара Яковлевна

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Рыжов Василий Прохорович

Мать ребёнка: Рыжова Варвара Яковлевна

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1809 ст.
Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

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