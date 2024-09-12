Рыжова Варвара Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжова Варвара Яковлевна

Рыжова Варвара Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Прохор Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Рыжов Фома Прохорович

Отец ребёнка: Рыжов Прохор Игнатьевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
в 1813 отдан в Ректруты
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.

Сын: Рыжов Трофим Прохорович

Отец ребёнка: Рыжов Прохор Игнатьевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.

Сын: Рыжов Тимофей Прохорович

Отец ребёнка: Рыжов Прохор Игнатьевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Сын: Рыжов Филипп Прохорович

Отец ребёнка: Рыжов Прохор Игнатьевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Рыжов Василий Прохорович

Отец ребёнка: Рыжов Прохор Игнатьевич

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.