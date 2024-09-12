Рыжова Варвара Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1767 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Прохор Игнатьевич
в 1813 отдан в Ректруты
Рождение ребёнка
Около 1798 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Прохор Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1802 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Прохор Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Прохор Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Прохор Игнатьевич
Смерть
Неизвестно