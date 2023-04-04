Шерман Ихил (Ефим)
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1907
Дата смерти11.05.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1907
Отец: Шерман ?
Мать: Шерман (Розенфилд) Шандл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шерман (Адас) Клара
Рождение ребёнка
21.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шерман (Адас) Клара
Смерть
11.05.1987
Рождение ребёнка
19.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шерман (Адас) Клара