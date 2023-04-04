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Шерман Ихил (Ефим)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1907

Дата смерти

11.05.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1907

Отец: Шерман ?

Мать: Шерман (Розенфилд) Шандл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерман (Адас) Клара

Рождение ребёнка
21.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шерман (Адас) Клара

Днепр, Дніпропетровська область
Смерть
11.05.1987
Рождение ребёнка
19.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шерман (Адас) Клара

Днепр, Дніпропетровська область

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