Шерман (Адас) Клара
Место рождения
Дата рождения26.09.1918
Дата смерти27.04.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1918
Отец: Гадас (адас) Гедаль (Гдаля-Арон)
Мать: Адас Сура (Сара)
Рождение ребёнка
21.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шерман Ихил (Ефим)
Рождение ребёнка
19.09.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шерман Ихил (Ефим)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерман Ихил (Ефим)
Смерть
27.04.2011
Нетания, Израиль