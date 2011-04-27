Шерман (Адас) Клара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерман (Адас) Клара

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Место рождения

Тишковка, Кіровоградська область

Дата рождения

26.09.1918

Дата смерти

27.04.2011

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Муж

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1918

Отец: Гадас (адас) Гедаль (Гдаля-Арон)

Мать: Адас Сура (Сара)

Тишковка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
21.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шерман Ихил (Ефим)

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.09.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шерман Ихил (Ефим)

Днепр, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерман Ихил (Ефим)

Смерть
27.04.2011
Нетания, Израиль
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