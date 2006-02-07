Батракова (Андреяйнен-Мельникова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смерти07.02.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Андреяйнен Иван
Мать: Андреяйнен Анна
Рождение ребёнка
10.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батраков Александр Петрович
Рождение ребёнка
02.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Батраков Александр Петрович
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.02.2006