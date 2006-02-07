Батракова (Андреяйнен-Мельникова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батракова (Андреяйнен-Мельникова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

07.02.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

1886 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
1927

Отец: Андреяйнен Иван

Мать: Андреяйнен Анна

Рождение ребёнка
10.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батраков Александр Петрович

Рождение ребёнка
02.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Батраков Александр Петрович

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батраков Александр Петрович

Смерть
07.02.2006
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