Батраков Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1926
Дата смерти2010
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1926
Отец: Батраков Пётр Александрович
Мать: Батракова Елизавета
Рождение ребёнка
10.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батракова Анна
Рождение ребёнка
02.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Батракова Анна
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батракова Анна
Смерть
2010