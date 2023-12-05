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Батраков Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1926

Дата смерти

2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1904 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1926

Отец: Батраков Пётр Александрович

Мать: Батракова Елизавета

Рождение ребёнка
10.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батракова Анна

Рождение ребёнка
02.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Батракова Анна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батракова Анна

Смерть
2010
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