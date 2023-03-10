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Солодовников Карп Георгиевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

13.10.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
01.04.1878

Дочь: Неизвестно (Солодовников) Мария Карповна

Мать ребёнка: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Крещение
27.10.1890
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Смерть
Неизвестно

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