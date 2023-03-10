Неизвестно (Солодовников) Мария Карповна
Место рождения
Дата рождения01.04.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878
Отец: Солодовников Карп Георгиевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
27.12.1890
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Смерть
Неизвестно