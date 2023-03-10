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Неизвестно (Солодовников) Мария Карповна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.04.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1878

Отец: Солодовников Карп Георгиевич

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака, девица
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
27.12.1890
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, ц.Успенско-Богородицкая, 1890. ОГАОО, ф.173, оп.15, д.1904
Смерть
Неизвестно

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