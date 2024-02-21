Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1748 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Родионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евстигней Родионов

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Егор Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Родионов

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сысой Евстигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Родионов

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ирина Евстигнеева

Отец ребёнка: Евстигней Родионов

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий Естигнеев

Отец ребёнка: Евстигней Родионов

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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