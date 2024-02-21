Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евстигней Родионов
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Егор Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Родионов
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сысой Евстигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Родионов
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Ирина Евстигнеева
Отец ребёнка: Евстигней Родионов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Естигнеев
Отец ребёнка: Евстигней Родионов
Смерть
Неизвестно