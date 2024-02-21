Егор Евстигнеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Евстигней Родионов
Мать: Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Егор Егоров
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семен Егоров
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисиаста Егорова
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
Неизвестно