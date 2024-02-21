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Егор Евстигнеев

Место рождения

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Евстигней Родионов

Мать: Параскева

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егор Егоров

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семен Егоров

Мать ребёнка: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисиаста Егорова

Мать ребёнка: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Сорокин Ферапонт Егоров

Мать ребёнка: Авдотья

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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