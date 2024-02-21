Евстигней Родионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигней Родионов

Евстигней Родионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: Родион Иванов

Мать: Агриппина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Евстигнеева

Мать ребёнка: Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Егор Евстигнеев

Мать ребёнка: Параскева

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Сысой Евстигнеев

Мать ребёнка: Параскева

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ирина Евстигнеева

Мать ребёнка: Параскева

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий Естигнеев

Мать ребёнка: Параскева

Которск, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.