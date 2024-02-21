Евстигней Родионов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: Родион Иванов
Мать: Агриппина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Евстигнеева
Мать ребёнка: Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Егор Евстигнеев
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Сысой Евстигнеев
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Ирина Евстигнеева
Мать ребёнка: Параскева
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Естигнеев
Мать ребёнка: Параскева
Смерть
Неизвестно