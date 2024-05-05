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Сафиуллина Бибисабира Ахмадулловна

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Место рождения

Уньба, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.04.1907

Дата смерти

31.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1907

Отец: Ахмадулла

Мать: не указана

Уньба, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Около 1928

Муж: Шаймарданов Шайдулла Шаймарданович

Коморгузя, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1929

Дочь: Гильманова (Шайдуллина) Сания Шайдулловна

Отец ребёнка: Шаймарданов Шайдулла Шаймарданович

Коморгузя, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
С 1932 по 1933

Муж: Сафиуллин Шайдулла Сафиуллович

Ташлы-Ковали, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Сафиуллина) Нафига Шайдулловна

Отец ребёнка: Сафиуллин Шайдулла Сафиуллович

Ташлы-Ковали, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.03.1972
Ташлы-Ковали, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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