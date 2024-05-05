Сафиуллина Бибисабира Ахмадулловна
Место рождения
Дата рождения10.04.1907
Дата смерти31.03.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1907
Отец: Ахмадулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1928
Рождение ребёнка
09.09.1929
Дочь: Гильманова (Шайдуллина) Сания Шайдулловна
Отец ребёнка: Шаймарданов Шайдулла Шаймарданович
Бракосочетание
С 1932 по 1933
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Сафиуллина) Нафига Шайдулловна
Отец ребёнка: Сафиуллин Шайдулла Сафиуллович
Смерть
31.03.1972