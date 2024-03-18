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(Сафиуллина) Нафига Шайдулловна

Место рождения

Ташлы-Ковали, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1936

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Сафиуллин Шайдулла Сафиуллович

Мать: Сафиуллина Бибисабира Ахмадулловна

Ташлы-Ковали, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гурлянд (Хабибуллина) Роза Юнусовна

Отец ребёнка: Хабибуллин Юнус

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сибгатуллин Фарит Вадутович

Отец ребёнка: Сибгатуллин Вадут

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сибгатуллин Вадут

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибуллин Юнус

Смерть
2014

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