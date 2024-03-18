(Сафиуллина) Нафига Шайдулловна
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти2014
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гурлянд (Хабибуллина) Роза Юнусовна
Отец ребёнка: Хабибуллин Юнус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сибгатуллин Фарит Вадутович
Отец ребёнка: Сибгатуллин Вадут
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сибгатуллин Вадут
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибуллин Юнус
Смерть
2014