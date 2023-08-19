Кононова Тамара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1932
Дата смерти06.?.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1932
Отец: Губницин Иван Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Алексей Аркадьевич
Отец ребёнка: Кононов Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Кононов Аркадий Михайлович
Рождение ребёнка
01.02.1972
Дочь: Порозова Ольга Аркадьевна
Отец ребёнка: Кононов Аркадий Михайлович
Смерть
06.?.2015