Кононова Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононова Тамара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1932

Дата смерти

06.?.2015

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1932

Отец: Губницин Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Алексей Аркадьевич

Отец ребёнка: Кононов Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Кононов Аркадий Михайлович

Рождение ребёнка
01.02.1972

Дочь: Порозова Ольга Аркадьевна

Отец ребёнка: Кононов Аркадий Михайлович

Смерть
06.?.2015

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