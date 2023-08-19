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Кононов Аркадий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Кононов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1972

Дочь: Порозова Ольга Аркадьевна

Мать ребёнка: Кононова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Алексей Аркадьевич

Мать ребёнка: Кононова Тамара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Сергей Аркадьевич

Мать ребёнка: Кононова Тамара Ивановна

Смерть
Неизвестно
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