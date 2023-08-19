Кононов Аркадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Кононов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1972
Дочь: Порозова Ольга Аркадьевна
Мать ребёнка: Кононова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Алексей Аркадьевич
Мать ребёнка: Кононова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кононов Сергей Аркадьевич
Мать ребёнка: Кононова Тамара Ивановна
Смерть
Неизвестно