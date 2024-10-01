Левин Константин Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1915
Дата смерти27.10.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1950
Сын: Левин Владимир Константинович
Мать ребёнка: Левина (Кривенкова) Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
04.10.1952
Сын: Левин Михаил Константинович
Мать ребёнка: Левина (Кривенкова) Анна Григорьевна
Смерть
27.10.1993