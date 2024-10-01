Левин Константин Яковлевич 05.05.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛевин Константин Яковлевич

Левин Константин Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1915

Дата смерти

27.10.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1915

Отец: Левин Яков Михайлович

Мать: Левина (Вялова) Елизавета Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина (Кривенкова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
11.01.1950

Сын: Левин Владимир Константинович

Мать ребёнка: Левина (Кривенкова) Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
04.10.1952

Сын: Левин Михаил Константинович

Мать ребёнка: Левина (Кривенкова) Анна Григорьевна

Смерть
27.10.1993

Мы используем куки для улучшения работы сайта.