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Левин Михаил Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1952

Отец: Левин Константин Яковлевич

Мать: Левина (Кривенкова) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левина (Чучкова) Римма Валентиновна

Рождение ребёнка
28.08.1978

Сын: Левин Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Левина (Чучкова) Римма Валентиновна

Рождение ребёнка
29.12.1983

Дочь: Левина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Левина (Чучкова) Римма Валентиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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