Левин Михаил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1978
Мать ребёнка: Левина (Чучкова) Римма Валентиновна
Рождение ребёнка
29.12.1983
Дочь: Левина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Левина (Чучкова) Римма Валентиновна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область