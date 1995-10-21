Левина (Кривенкова) Анна Григорьевна 12.01.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Левина (Кривенкова) Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1924

Дата смерти

21.10.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924

Отец: Кривенков Григорий Андреевич

Мать: Кривенкова Евдокия Илорионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
11.01.1950

Сын: Левин Владимир Константинович

Отец ребёнка: Левин Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1952

Сын: Левин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Левин Константин Яковлевич

Смерть
21.10.1995

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