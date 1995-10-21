Левина (Кривенкова) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1924
Дата смерти21.10.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1950
Сын: Левин Владимир Константинович
Отец ребёнка: Левин Константин Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1952
Сын: Левин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Левин Константин Яковлевич
Смерть
21.10.1995