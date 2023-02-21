Сафиуллина Хамида Аблгазеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллина Хамида Аблгазеевна

Место рождения

Бикберды

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Аблгазей

Мать: не указана

Бикберды
Рождение ребёнка
1937 ст.

Дочь: Абдуллина Сайма

Отец ребёнка: Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович

Рождение ребёнка
16.11.1946

Сын: Сафиуллин Гайнулла Юмабаевич

Отец ребёнка: Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович

Бикберды
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гафида Юмабаевна

Отец ребёнка: Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович

Смерть
Неизвестно
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