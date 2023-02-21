Сафиуллина Хамида Аблгазеевна
Место рожденияБикберды
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Аблгазей
Бикберды
Рождение ребёнка
1937 ст.
Дочь: Абдуллина Сайма
Отец ребёнка: Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович
Рождение ребёнка
16.11.1946
Сын: Сафиуллин Гайнулла Юмабаевич
Отец ребёнка: Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович
Бикберды
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гафида Юмабаевна
Отец ребёнка: Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович
Смерть
Неизвестно