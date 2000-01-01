Абдуллина (Сафиуллина) Сайма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдуллина (Сафиуллина) Сайма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937 ст.

Отец: Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович

Мать: Сафиуллина Хамида Аблгазеевна

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