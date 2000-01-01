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Абдуллина (Сафиуллина) Сайма
Абдуллина (Сафиуллина) Сайма
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937 ст.
Пол
Женский
Отец
Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович
1909 г.р.
Мать
Сафиуллина Хамида Аблгазеевна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937 ст.
Отец:
Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович
Мать:
Сафиуллина Хамида Аблгазеевна
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