Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович
Место рождения
Дата рождения20.08.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1909 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937 ст.
Дочь: Абдуллина Сайма
Мать ребёнка: Сафиуллина Хамида Аблгазеевна
Рождение ребёнка
16.11.1946
Сын: Сафиуллин Гайнулла Юмабаевич
Мать ребёнка: Сафиуллина Хамида Аблгазеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гафида Юмабаевна
Мать ребёнка: Сафиуллина Хамида Аблгазеевна
Смерть
Неизвестно