Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафиуллин Юмабай Юмалетдинович

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Место рождения

Мартыновка, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

20.08.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1909 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мартыновка, Сафакулевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1937 ст.

Дочь: Абдуллина Сайма

Мать ребёнка: Сафиуллина Хамида Аблгазеевна

Рождение ребёнка
16.11.1946

Сын: Сафиуллин Гайнулла Юмабаевич

Мать ребёнка: Сафиуллина Хамида Аблгазеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гафида Юмабаевна

Мать ребёнка: Сафиуллина Хамида Аблгазеевна

Смерть
Неизвестно
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