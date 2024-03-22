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Воеводкин Никита Иванов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Воеводкин Иван Семёнов

Мать: Воеводкина Агафия Лукина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Воеводкин Василий Никитин

Мать ребёнка: Воеводкина Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Воеводкин Андрей Никитин

Мать ребёнка: Воеводкина Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Воеводкин Виссарион Никитин

Мать ребёнка: Воеводкина Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Воеводкин Николай Никитин

Мать ребёнка: Воеводкина Ефросиния Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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