Воеводкин Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Воеводкин Иван Семёнов
Мать: Воеводкина Агафия Лукина
Рождение ребёнка
1839
Сын: Воеводкин Василий Никитин
Мать ребёнка: Воеводкина Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Воеводкина Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Воеводкин Виссарион Никитин
Мать ребёнка: Воеводкина Ефросиния Иванова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Воеводкин Николай Никитин
Мать ребёнка: Воеводкина Ефросиния Иванова
Смерть
Неизвестно