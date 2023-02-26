Воеводкина Ефросиния Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Воеводкин Василий Никитин
Отец ребёнка: Воеводкин Никита Иванов
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Воеводкин Никита Иванов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Воеводкин Виссарион Никитин
Отец ребёнка: Воеводкин Никита Иванов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Воеводкин Николай Никитин
Отец ребёнка: Воеводкин Никита Иванов
Смерть
Неизвестно