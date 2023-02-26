Воеводкина Ефросиния Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воеводкина Ефросиния Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Воеводкин Василий Никитин

Отец ребёнка: Воеводкин Никита Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Воеводкин Андрей Никитин

Отец ребёнка: Воеводкин Никита Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Воеводкин Виссарион Никитин

Отец ребёнка: Воеводкин Никита Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Воеводкин Николай Никитин

Отец ребёнка: Воеводкин Никита Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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