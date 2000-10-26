Пелевин Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения26.11.1914
Дата смерти26.10.2000
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1914
Отец: Пелёвин Павел
Мать: Пелёвина Анастасия
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Военная служба
28.02.1936
Дата поступления на военную службу: 28.02.1936 г. (в 21 год). 4-й отдельный Самаро-Златаустовский железнодорожный дивизион внутренней охраны УНКВД Средне-Волжского края в составе: в Самаре - управлени... Показать все
Военная служба
01.07.1938
В июле 1938 года на основании приказа Управления ВВ НКВД Приволжского округа № 001 от 1 июля 1938 года, изданного во исполнение приказа НКВД СССР № 00254 от 26 апреля 1938 года «О переформировании жел... Показать все
Военная служба
08.03.1939
Приказом НКВД СССР № 00206 от 8 марта 1939 года «О реорганизации Управления пограничных и внутренних войск НКВД Союза ССР» батальон включён в состав войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружени... Показать все
Военная служба
10.04.1939
Приказом Главного управления войск НКВД СССР по охране железнодорожных сооружений № 11/с от 10 апреля 1939 года батальон был включён в состав формирующейся 9-й отдельной стрелковой бригады войск НКВД ... Показать все
Военная служба
03.08.1939
В августе 1939 года на основании приказа по 9-й бригаде № 002 от 3 августа 1939 года, изданного во исполнение приказов НКВД СССР № 0164 от 14 июня 19039 года «Об укомплектовании гарнизонов по охране ж... Показать все
Военная служба
28.11.1940
Приказом НКВД СССР № 001497 от 28 ноября 1940 года «Об изменении нумерации частей войск НКВД» 9-я бригада переименована в 29-ю отдельную стрелковую бригаду войск НКВД СССР по охране железнодорожных со... Показать все
Военная служба
23.06.1941
23-27 июня 1941 года на основании телеграммы Народного комиссара обороны СССР № 2206 от 22 июня 1941 года, объявлявшей всеобщую мобилизацию в стране, согласно мобплану НКВД СССР, сформирован в 120-й с... Показать все
Военная служба
1941
29-я бригада войск НКВД по охране железных дорог, управление бригады в г. Куйбышеве 81 чел., командир бригады полковник Мельников А.К. в составе: 120-й полк в г. Чкалове 2034 чел.; 121-й полк в г. Сар... Показать все
Военная служба
02.04.1942
2-15 апреля 1942 года на основании приказа по 29-й отдельной стрелковой бригады войск НКВД СССР по охране железных дорог за № 0015 от 2 апреля 1942 года, изданного во исполнение телеграфного приказани... Показать все
Военная награда
31.01.1943
31 января 1943 года заместитель командира 33-й дивизии по политической части на основании распоряжения Главного Управления войск НКВД СССР № 23/5/013133 от 15 января 1943 года, изданного во исполнение... Показать все
Военная награда
27.06.1943
Приказом НКВД СССР № 00735 от 9 апреля 1943 года «Об установлении дней годового праздника частей в войсках НКВД СССР по охране железных дорог» установлен ежегодный день 120-го стрелкового полка войск ... Показать все
Военная служба
25.05.1946
На основании приказа МВД СССР №00489 от 25 мая 1946 года, изданного во исполнение Постановления Совета Министров СССР № 831-341сс от 13 апреля 1946 года «О демобилизации второй очереди и сокращении чи... Показать все
Военная служба
21.12.1946
Приказом МВД СССР № 001180 от 21 декабря 1946 года во исполнения приказа МВД СССР № 001083 от 7 декабря 1946 года 83-й стрелковый полк стал именоваться 83-й полк войск МВД СССР по охране особо важных ... Показать все
Военная служба
1951
В 1951 году 83-й полк войск МВД СССР по охране особо важных предприятий промышленности и железных дорог расформирован.
Военная служба
30.11.1954
Дата окончания военной службы Пелевина Василия Павловича - 30.11.1954 г. Календарная выслуга составила 18 лет 9 мес. 2 дня. Воинское звание - майор. После увольнения проживал и работал в Куйбышеве.
Смерть
26.10.2000
Похоронен. Самара. Кладбище Зубчаниновское. Сектор: 4 Ряд: 12 Место: 91 Захоронения: Пелевин Василий Павлович (26.11.1914 - 26.10.2000), Автомонов Иван Григорьевич (04.11.1901 - 04.04.1974), Кожевнико... Показать все