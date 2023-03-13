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Зайцевъ Иевъ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1780

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Зайцевъ Василий

Мать: Зайцева Матрена Андреева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Авдотья

Рождение ребёнка
1801

Сын: Зайцевъ Григорий

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Зайцева) Авдотья

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Зайцевъ Николай

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Зайцева) Ульяна

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Зайцевъ Родионъ

Мать ребёнка: Зайцева Авдотья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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