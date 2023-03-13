Зайцевъ Иевъ
Место рождения
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Зайцевъ Василий
Мать: Зайцева Матрена Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Авдотья
Рождение ребёнка
1801
Сын: Зайцевъ Григорий
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Зайцева) Авдотья
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья
Рождение ребёнка
1805
Сын: Зайцевъ Николай
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Зайцева) Ульяна
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Зайцевъ Родионъ
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья